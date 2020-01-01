Новости
01 Янв 2020
С Рождеством и Новым Годом
12 Мар 2019
Салют на теплоходе
07 Янв 2019
Прием китайцев в Москве
Экскурсии по Москве 2020: обзорные, индивидуальные.
Представляем Вашему вниманию самые популярные и интересные экскурсии по Москве с высококвалифицированными гидами. Мы организовываем групповые и автобусные маршруты на русском, английском, немецком и других языках. По Вашему желанию наша компания предоставит трансферы на легковых автомобилях, автобусах, микроавтобусах эконом и бизнес класса.
Мы являемся официальным туроператором по внутреннему и въездному туризму и внесены в Единый реестр Ростуризма под номером РТО 009953, поэтому у нас прямая цена на экскурсионное обслуживание и автобусы. Для того, чтобы заказать программу, Вам нужно просто позвонить по нашим телефонам или оставить заявку на сайте.
Стоимость включает: входные билеты, услуги экскурсовода. Просим уточнять цены на 2020 год для Ваших туристов! Если Вы не нашли описание программы на нашем сайте, просим запросить у менеджеров.
+7-926-172-09-05
+7-499-238-32-21, +7-495-665-65-57
Наш адрес: Москва, ул. Большая Полянка 42, стр. 1
Название экскурсии
|Стоимость на 1 человека, руб
|10
|20
|30
|40
Самые популярные экскурсии в Москве
|Обзорная экскурсия
|650
|450
|290
|250
|Ночная экскурсия
|950
|650
|550
|450
|Комплекс Москва Сити
|1250
|1200
|990
|890
|Москва мистическая
|850
|650
|490
|390
|Завод Очаково
|1100
|750
|590
|490
|Московский Кремль
|890
|790
|690
|650
|Оружейная Палата
|1750
|1450
|1300
|1200
|Алмазный фонд
|1750
|950
|850
|650
|Третьяковская галерея
|650
|550
|490
|350
|Останкинская телебашня
|запрос
|запрос
|запрос
|запрос
|Мосфильм
|950
|590
|490
|450
|Старый Арбат
|690
|490
|390
|290
|Экскурсия на теплоходе
|от 600
|от 500
|от 400
|от 300
|Москва СОВЕТСКАЯ
|1900
|1200
|850
|650
Пешеходные экскурсии.
|Название
|10
|20
|30
|40
|Старый арбат
|690
|490
|390
|290
|Площади Москвы
|690
|490
|390
|290
|Московское метро
|950
|750
|650
|500
|Замоскворечье
|690
|490
|390
|290
|Китай-город
|690
|490
|390
|290
|ВДНХ
|690
|490
|390
|290
|Магия вечернего Царицыно
|1300
|990
|850
|-
|Неизвестный Кремль
|690
|490
|390
|290
|Святилище московской роскоши и моды
|Лефортово и Немецкая слобода
|750
|550
|450
|390
Музеи, усадьбы и монастыри.
|Название
|10
|20
|30
|40
|Исторический музей
|850
|750
|650
|550
|Храм Христа Спасителя
|950
|850
|750
|650
|Новодевичий монастырь
|790
|690
|550
|450
|Петровский путевой дворец
|Еврейский музей
|Музей современного искусства
|850
|750
|650
|550
|Усадьба Коломенское
|850
|750
|650
|550
|Усадьба Царицыно
|850
|750
|650
|550
|Усадьба Архангельское
|Горки Ленинские
|Парк Зарядье
|Данилов монастырь
|650
|550
|450
|390
|Музей Дарвина
|650
|490
|450
|390
Производство и русские народные промыслы.
|
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10
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20
|
30
|
40
|
Фабрика фарфора Гжель
|
850
|
650
|
490
|
450
|
Жостовская роспись
|
990
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690
|
550
|
490
|
990
|
850
|
790
|
690
|
Фабрика матрешек
|
1050
|
890
|
750
|
650
|
Фабрика шкатулок
|
1290
|
990
|
850
|
750
|
Фабрика елочных игрушек
|
1490
|
1250
|
990
|
950
|
Музей Русские валенки
|
1590
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890
|
790
|
690
Автомобильная, авиа-космическая, военная тематика.
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10
|
20
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30
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40
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Звездный Городок
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Музей Холодной Войны
|
1700
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1450
|
1250
|
1150
|
Музей космонавтики
|
890
|
750
|
690
|
490
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Музей Вооруженных Сил
|
890
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790
|
690
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590
|Музей техники Задорожного
|1450
|1250
|1150
|950
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Музей-Заповедник Бородино
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890
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750
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690
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490
|Музей ретро-автомобилей
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890
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750
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690
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490
|Музей танков в Кубинке
|1350
|1150
|990
|850
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990
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890
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790
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750
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Подводная лодка
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890
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790
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690
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650
Необычные музеи и эксклюзивные экскурсии по Москве.
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10
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20
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30
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40
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|История и архитектура Советской Москвы
|1900
|1200
|850
|650
|Музей-мастерская Людмилы Гурченко
|Музей трех актеров
|1200
|850
|750
|690
|Телецентр Останкино
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950
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550
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450
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350
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Звездный Городок
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