Экскурсии по Москве 2020: обзорные, индивидуальные.

Представляем Вашему вниманию самые популярные и интересные экскурсии по Москве с высококвалифицированными гидами. Мы организовываем групповые и автобусные маршруты на русском, английском, немецком и других языках. По Вашему желанию наша компания предоставит трансферы на легковых автомобилях, автобусах, микроавтобусах эконом и бизнес класса.

Мы являемся официальным туроператором по внутреннему и въездному туризму и внесены в Единый реестр Ростуризма под номером РТО 009953, поэтому у нас прямая цена на экскурсионное обслуживание и автобусы. Для того, чтобы заказать программу, Вам нужно просто позвонить по нашим телефонам или оставить заявку на сайте.

Стоимость включает: входные билеты, услуги экскурсовода. Просим уточнять цены на 2020 год для Ваших туристов! Если Вы не нашли описание программы на нашем сайте, просим запросить у менеджеров.

+7-926-172-09-05

+7-499-238-32-21, +7-495-665-65-57

Наш адрес: Москва, ул. Большая Полянка 42, стр. 1











Музеи, усадьбы и монастыри.





Производство и русские народные промыслы.



10 20 30 40 Фабрика фарфора Гжель 850 650 490 450 Жостовская роспись 990 690 550 490 Измайловский Кремль с музеем водки

990 850 790 690 Фабрика матрешек 1050 890 750 650 Фабрика шкатулок 1290 990 850 750 Фабрика елочных игрушек 1490 1250 990 950 Музей Русские валенки 1590 890 790 690





Автомобильная, авиа-космическая, военная тематика.



10 20 30 40 Звездный Городок







Музей Холодной Войны 1700 1450 1250 1150 Музей космонавтики 890 750 690 490 Музей Вооруженных Сил 890 790 690 590 Музей техники Задорожного

1450

1250

1150

950

Музей-Заповедник Бородино

890 750 690 490 Музей ретро-автомобилей 890 750 690 490 Музей танков в Кубинке

1350

1150

990

850

Музей авиации

990 890 790 750 Подводная лодка 890 790 690 650





Необычные музеи и эксклюзивные экскурсии по Москве.