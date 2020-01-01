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экскурсионные туры в москву
Обзорная экскурсия по Москве

Экскурсии по Москве 2020: обзорные, индивидуальные.

Представляем Вашему вниманию самые популярные и интересные экскурсии по Москве с высококвалифицированными гидами. Мы организовываем групповые и автобусные маршруты на русском, английском, немецком и других языках. По Вашему желанию наша компания предоставит трансферы на легковых автомобилях, автобусах, микроавтобусах эконом и бизнес класса.
Мы являемся официальным туроператором по внутреннему и въездному туризму и внесены в Единый реестр Ростуризма под номером РТО 009953, поэтому у нас прямая цена на экскурсионное обслуживание и автобусы. Для того, чтобы заказать программу, Вам нужно просто позвонить по нашим телефонам или оставить заявку на сайте.
Стоимость включает: входные билеты, услуги экскурсовода. Просим уточнять цены на 2020 год для Ваших туристов! Если Вы не нашли описание программы на нашем сайте, просим запросить у менеджеров.
+7-926-172-09-05
+7-499-238-32-21, +7-495-665-65-57
Наш адрес: Москва, ул. Большая Полянка 42, стр. 1


Название экскурсии		Стоимость на 1 человека, руб
10
20
30
40

Самые популярные экскурсии в Москве

Обзорная экскурсия
650
450
290
250
Ночная экскурсия
950
650
550
450
Комплекс Москва Сити12501200990890
Москва мистическая
850
650
490
390
Завод Очаково1100750590490
Московский Кремль
890
790
690
650
Оружейная Палата
1750
1450
1300
1200
Алмазный фонд
1750
950850650
Третьяковская галерея
650
550
490
350
Останкинская телебашня
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запрос
запрос
запрос
Мосфильм
950
590490
450
Старый Арбат
690
490
390
290
Экскурсия на теплоходе
от 600
от 500от 400
от 300
Москва СОВЕТСКАЯ
1900
1200
850
650


 Пешеходные экскурсии.

Название
10
20
30
40
Старый арбат
690
490
390
290
Площади Москвы
690
490
390
290
Московское метро
950
750
650
500
Замоскворечье690
490
390
290
Китай-город
690
490
390
290
ВДНХ
690
490
390
290
Магия вечернего Царицыно
1300
990
850
-
Неизвестный Кремль
690
490
390
290
Святилище московской роскоши и моды



Лефортово и Немецкая слобода750
550
450
390


 Музеи, усадьбы и монастыри.


 Производство и русские народные промыслы.

10

20

30

40

Фабрика фарфора Гжель

850

650

490

450

Жостовская роспись

990

690

550

490

Измайловский Кремль с музеем водки

990

850

790

690

Фабрика матрешек

1050

890

750

650

Фабрика шкатулок

1290

990

850

750

Фабрика елочных игрушек

1490

1250

990

950

Музей Русские валенки

1590

890

790

690


 Автомобильная, авиа-космическая, военная тематика.

10

20

30

40

Звездный Городок





Музей Холодной Войны

1700

1450

1250

1150

Музей космонавтики

890

750

690

490

Музей Вооруженных Сил

890

790

690

590
Музей техники Задорожного
1450
1250
1150
950

Музей-Заповедник Бородино

890

750

690

490
Музей ретро-автомобилей

890

750

690

490
Музей танков в Кубинке
1350
1150
990
850

Музей авиации

990

890

790

750

Подводная лодка

890

790

690

650


 Необычные музеи и эксклюзивные экскурсии по Москве.

10

20

30

40

Останкинская телебашня

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История и архитектура Советской Москвы
1900
1200
850
650
Музей-мастерская Людмилы Гурченко




Музей трех актеров1200850750690
Телецентр Останкино
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Киностудия Мосфильм

950

550

450

350

Звездный Городок

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